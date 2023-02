Entrevista sicológica revela ultraje de abogado de Nallar a su pareja

El juez tenía marcada la audiencia cautelar para este domingo, pero no se desarrolló porque el imputado no fue trasladado al Palacio de Justicia por la Policía. Según se conoció, que el abogado no pudo ser trasladado a la audiencia por las recargadas labores de los policías, ya que la mayoría fueron movilizados a la minga contra el dengue desarrollada la jornada de ayer. La audiencia por violencia contra el abogado fue fijada para las 8:30 de hoy.

Él es muy raro en su comportamiento porque él consume droga y se ponía a llorar, y me decía que no quería hacerme daño, que si me iba lo haría y me amenazó de muerte. A Carlos lo conozco hace ocho meses, una amiga me lo presentó. Al principio era muy tranquilo, consumía drogas no muy frecuente, pero sí consumía marihuana, y cocaína”.