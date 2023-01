Epidemia de dengue se agrava y el alcalde plantea postergar el inicio de clases

Adelantó que hasta el jueves se remitirá un informe actualizado de la situación sanitaria al Ministerio de Salud para que esta cartera sea la que remita al Ministerio de Educación, que es el que debe tomar la decisión final. “Después ya se verá si empiezan o no las clases, porque si estamos con este problema es muy complicado decirles a los niños: vayan a las aulas. Así que primero hay qu e prevenir, estar con todo controlado y después pensar en el inicio de las clases. Si hay que postergar una semana, no hay problema porque lo primero es la salud. Hay que evitar los contagios y que se complique la salud de los niños”, manifestó durante la habilitación de un centro para la atención de pacientes con dengue.

Se trata del centro El Tatú, ubicado en el Distrito Municipal 7, que funcionará como ‘espacio centinela’, con 30 camas. No se descarta abrir nuevos espacios si la situación lo amerita. “Estamos habilitando este centro. Antes se trabajaba 12 horas, pero por la emergencia lo estamos habilitando las 24 horas. Son 30 camas porque la mayoría de los cen tros de segundo y tercer nivel están saturadísimos y no hay espacio. Estamos habilitando con médicos, auxiliares y enfermeras para que se pueda hacer también la atención pediátrica porque hay muchos niños que están precisando atención y también adultos”, dijo Fernández.

En los barrios

Mientras tanto las brigadas municipales hacen la visita casa por casa para dar impulso a la destrucción de criaderos del mosquito transmisor. Uno de los que a diario toca las puertas de los vecinos asegura que la gente de a poco va tomando conciencia de la importancia de no tener recipientes que acumulen agua, porque se convierten en un potencial reproductor del Aedes aegypti.

De acuerdo con sus datos, en seis de cada diez viviendas se nota la limpieza y la preocupación por eliminar al mosquito, en dos por lo general no están en el momento del recorrido o no vive nadie y en las otras dos se observan potenciales criaderos.