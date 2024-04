Erlan Vásquez Velásquez “El reactor nuclear ayudará en agro, minería, industria y salud”

No tenía mucho conocimiento del área nuclear , pero había escuchado, que se habían firmado unos acuerdos con Rosatom y el Gobierno boliviano.

Empiezo a buscar información en la embajada de Rusia, porque eran ellos los que hacían posible las becas, me postulé, presenté toda la documentación.

Una vez he vencido todo eso, ya nos dieron el visto bueno para que nosotros podamos participar de la maestría. Es así que llego la primera vez a Rusia.

Estamos dando los primeros pasos, tenemos mucho trabajo por hacer, no estamos lejos, por así decir, obviamente Brasil, Argentina y Chile nos llevan más de 40 años de experiencia en esta área. Nosotros tenemos que trabajar duro, creo que ese es ahora nuestro principal objetivo.

Están las aplicaciones energéticas y no energéticas.

Nosotros todavía no estamos en esta área, ahora estamos con un reactor de investigación que es netamente para realizar investigaciones, en diferentes áreas.

La verdad que me siento muy contento por estar, por formar parte del equipo. Pero todavía no me hago a la idea, todavía sigo caminando hacia adelante.