¿Es el hombre el lobo del hombre?

En Bolivia, en estos días, la lucha política ha centrado su enfoque en la conducta moral de Evo Morales. Algunos políticos opositores creen haber encontrado en ello la piedra filosofal para derrotarlo electoralmente. Pero Bolivia no es Estados Unidos. En un contexto de política identitaria, Morales representa mucho más que ser un simple candidato: él es la voz de varios millones de electores, especialmente de aquellos con raíces indígenas y campesinas. Por tanto, los ataques personales sobre sus actos inmorales no lo debilitan necesariamente, sino más bien lo fortalecen. En efecto, una reciente encuesta lo coloca como favorito en las preferencias electorales. Y esto no es para sorprenderse.

El crimen del que se le acusa está relacionado con prácticas que, para una gran parte de la población indígena y campesina de Bolivia y de muchos otros pueblos con el mismo nivel de desarrollo, son culturalmente aceptadas. Por tanto, aquello que hoy nos horroriza no causa el mismo efecto en la gran mayoría votante de Evo Morales, o al menos no es suficiente para rechazarlo. Por el contrario, cada ataque cultural o moral que se le hace repercute en gran parte de su electorado que se siente igualmente aludido; lo que lo solidariza con él. Particularmente viniendo la crítica de quien viene: la clase media conservadora tradicional de las ciudades.



No debemos olvidar que Morales no perdió el poder por un escándalo personal –como el relacionado con la señora Zapata, como muchos creen–, sino fue porque violó reiteradamente la Constitución para habilitarse ilegalmente como candidato y finalmente ser responsable del mayor fraude electoral de la historia del país. Es decir, cayó por razones políticas, no éticas. Paradójicamente, no morales. De hecho, los ataques a su ética y moral parecen haberlo favorecido más que perjudicado.