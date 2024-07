Es tiempo de darle la cara al río…(Parte 3)

Para ello, se consideró la teoría del lugar o la topofilia, que básicamente se refiere al conjunto de relaciones emotivas y afectivas que unen al ser humano con el sitio: la ciudad, el río, la naturaleza, el patrimonio histórico. Durante este proceso se adoptó un método proyectual helicoidal (sistema abierto) como modelo para la regulación de los ecosistemas complejos (natural y urbano), lo que permitió idear cada uno de los proyectos a través de un diseño biofílico* 1 , que aplicado desde la neuro-arquitectura, resguarda la relevancia del contacto con entornos diseñados bajo los principios de la naturaleza para impactar positivamente en la salud física, emocional y cognitiva de las personas. Además, se sumó la perspectiva regenerativa con la idea de restaurar la salud y la vitalidad de los ecosistemas involucrados, buscando recuperar y mejorar los sistemas naturales y sociales. Dentro de las recomendaciones propuestas en el Plan, se tuvo en cuenta la Ordenanza de Aprobación del PLOT para la llanura de inundación comprendida entre el dique y los gaviones, permitiendo solamente usos recreativos y de esparcimiento. En lo que respecta a las propiedades privadas que están dentro de la llanura, las mismas deberán ceder para espacio público una faja de 80 metros (medidos a partir del vértice de los gaviones), estos espacios fueron considerados para arborización y paseos peatonales. Mientras que en el resto del área privada, se deberán arborizar por franjas de 80 metros alternadas con franjas de 100 metros, dichas franjas deben respetar la orientación y la selección de especies establecidas por el SEARPI. En las zonas que no hay dique, se tiene previsto una infraestructura verde* 2 (avenida costanera, trocha tren turístico, vegetación), respetando la cota de inundación de 100 años definida por el SEARPI y el ancho de protección establecido desde el borde del río, previo proyectos aprobados de ingeniería hidráulica. Asimismo, se podrán establecer limitaciones administrativas y de servidumbre ecológica a la propiedad, por razones de orden técnico, jurídico y de interés público, incluyendo la expropiación por razones de utilidad pública. Los propietarios también podrán establecer “reservas privadas del patrimonio natural” constituyendo una servidumbre ecológica voluntaria para conservar los valores ecológicos, bellezas escénicas o paisajísticas. De igual manera, podrán adscribir áreas protegidas privadas (manejadas y financiadas voluntariamente por los particulares). En este sentido, cabe resaltar los beneficios que nos ofrecen las áreas verdes con abundante vegetación* 3 Proyectos Específicos dentro del Sistema Integrado del Parque Ecológico: a) Paseo del Bosque Ribereño; b) Parque de la Tradición y Leyendas del Oriente (Bosque de las Leyendas tradicionales, Eje de juegos e información temática, Nuevas Cabañas de gastronomía típica; c) Paseo del Malecón; d) Parque Temático de las Culturas del Oriente y la Búsqueda del Paitití; e) Parque Temático de la Niñez y la Adolescencia; f) Parque Ecológico Curiche La Madre; g) Gran Parque del Agua; h) Paseo del Arroyo; i) Paseo de la Barranca de la Biodiversidad; j) Parque Curiche Norte; k) Nodos de Servicios (informes, kioscos); l) Infraestructura de Guarda Parques; m) Sistema de vías y transporte del Parque (bicisendas, paseos peatonales, pasarelas y senderos de interpretación; teleférico panorámico, trocha tren turístico, calles de servicio); n) Mobiliario y señalética (bancas, miradores, luminarias, basureros, tótems seguridad, juegos infantiles, islas gimnasia).

1 La biofilia no es más que el amor innato a la naturaleza, las especies y la vida que inspira a la Humanidad para su supervivencia, por el vínculo que ese amor establece entre la salud ambiental y la salud humana.

2 La infraestructura verde, es una red de espacios y elementos que mejoran la resiliencia ante impactos como el cambio climático, contribuyen a la conservación de la biodiversidad y benefician a las poblaciones humanas. Es un sistema interconectado de elementos naturales desde el punto de vista de los servicios que proporciona a las personas, como regulación hidrológica o control de la erosión.

3 No solo para la conservación de la biodiversidad, sino que además nos proporciona oxígeno, absorbe dióxido de carbono CO2 contribuyendo a mejorar el efecto invernadero, regula la temperatura y disminuye el calentamiento (efecto isla de calor en las ciudades), actúa como filtro de los contaminantes del aire y el agua, amortigua la contaminación sonora, previene la degradación y desertificación de los suelos, fertiliza el suelo, reduce la erosión hídrica, evita inundaciones, controla las precipitaciones y actúa como barrera para los vientos, y por último pero no menos importante, juega un papel psicológico significativo en la conducta de la sociedad, entre otros beneficios.