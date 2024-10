Escasea el combustible y despliegan militares para controlar su venta

Ya no es solo en Santa Cruz. Desde un humilde mototaxista en Trinidad, Beni, hasta el chofer de un minibús en Potosí o La Paz, o los camiones con carga que van y vienen por las arterias asfaltadas, todos sufren por la escasez de combustible. Desde la noche del domingo, las colas han vuelto, y no solo en la capital oriental; el fenómeno ocurre a escala nacional.

Mientras tanto, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) garantizó el abastecimiento de combustibles. Además, indicó que es la “psicosis” del ciudadano la que genera una aparente situación de escasez. No obstante, la entidad, en coordinación con las Fuerzas Armadas, desplegó ayer un convoy de combustibles custodiado por militares.



Al caer la noche del domingo, varios surtidores en la ciudad de Santa Cruz comenzaron a recibir cientos de vehículos en busca de diésel y gasolina. Algunos conductores indicaron que habían recorrido hasta cinco surtidores en busca de gasolina especial. Al no encontrar este producto, algunos compraron la Premium, que se vende a un precio más elevado.



Ayer martes, el panorama no cambió. Las colas seguían, especialmente en la zona de la Doble Vía a La Guardia, la avenida Virgen de Cotoca, la avenida Banzer, además del tercer anillo y la avenida Roca y Coronado.