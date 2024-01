Escasean dólares, sepa a cuánto se cotiza en el mercado paralelo

Es como azúcar para las abejas. Uno apenas da señales de que tiene algunos dólares para vender, en solo segundos se ve rodeado por jóvenes, mayores, hombres y mujeres librecambistas que en coro dan diferentes valores.

¿Quiere vender? Se lo compro en Bs 7,60, no están pagando más, arriesga un señor canoso apoyado contra la pared.

¡Venga joven! Yo lo pago Bs 7,70, insiste señora. Y sube la apuesta. Si tiene más dólares el cambio puede subir.

Hay, se siente una desesperación por captar la mayor cantidad de dólares.

La figura cambia cuando uno quiere comprar la moneda extranjera. De entrada, en las casas de cambio del centro cruceño la cotizan en Bs 7,70. La atención es seria y por lo general cuando se pregunta en cuánto se encuentra el tipo de cambio, no responden. Solo muestran la calculadora como con el valor determinado. La idea es estar el menor tiempo en el lugar y comprar los más rápido posible.

¿Cuánto quiere comprar?, pregunta un joven librecambista, que me lleva cerca del Consulado argentino, en plena Plaza 24 de Septiembre.

Quiero unos 500 dólares, le respondo.

Ahhh, se lo dejo en Bs 7,70

¿Pero si quiero más tiene?, le pregunto

Tenemos. Hasta 1.000 dólares es el precio que le dije ya si quiere más sube a Bs 7,77, pero ese tipo de compras se las debe reservar y tardan uno o dos días, me explicó.

Le digo que lo voy a consultar y con un gesto me despido.

Ahora será cuestión de ver sin en los bancos de la zona ofrecen dólares al cambio oficial (Bs 6,97 para la venta y Bs 6,85 para la compra).

En los bancos

Durante el balance del estado de la economía nacional en 2023, Marcelo Montenegro, ministro de Economía y Finanzas Públicas, sostuvo que, en términos de la provisión de dólares a los bancos, “la misma se fue moderando, por ejemplo, en noviembre de 2023 tenían 362 millones de dólares en saldo de billetes de moneda extranjera, un saldo incluso más alto que en enero de 2023”, explicó la autoridad.

Que remarcó en la actualidad los bancos tienen provisión de efectivo en moneda extranjera, especialmente en dólares.

Quiero comprar 500 dólares le informo a una atenta cajera que tras los gruesos vidrios, me explica que por el momento esa cantidad no es posible y que como máximo se vende hasta $us 150.

Pruebo suerte en otra entidad bancaria y la respuesta es la misma no me pueden vender de golpe $us 500.

En el tercer banco pido que me atienda un ejecutivo, pues quiero abrir una caja de ahorro en dólares. Ante de ser atendido me alertan que la apertura es solo es posible si tengo un capital por encima de los $us 10.000, pues por valores más bajos no se están haciendo aperturas.

En el mercado Mutualista

En la planta baja del mercado los carteles de compro dólares son mayoría a los que indican venta de dólares.

Si uno quiere comprar por encima de los $us 1.000, lo comerciantes ofrecen un tipo de cambio que puede llegar hasta los Bs 7,80.

“Pero eso si, estas ventas se deben programar con anticipación. Uno tiene que juntar los dólares y en eso hay muchos intermediarios por eso es más caro. Más compra, más debe pagar”, alerta un comerciante que aparte de hacer transacciones con la moneda extrajera, vende joyas y celulares.

En las remesadoras (empresas que reciben las remesas) de la zona, ya se volvió una costumbre que las personas que esperan su remesa reciban bolivianos, a pesar de que sus familiares les enviaron dólares.

“No hay dólares. Usted habrá visto las noticias. Por eso desde hace meses ya no se dan dólares y solo se entregan bolivianos. Eso será hasta nuevo aviso”, explica una funcionaria de una empresa con su sede en EEUU.

