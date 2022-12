Escisiones en el partido de Gobierno

Otra cosa es con guitarra, afirma el dicho popular y así se demuestra en este caso: no es lo mismo un Evo Morales de presidente, que un Morales sin poder, por muy jefe de su partido que sea. Desde el llano, si cabe el término, las huestes no obedecen como cuando estaba en lo más alto de la montaña; los lujos no le rodean ni tiene personal para abrirte las puertas a su paso; al contrario, tiene que mojarse los pies para simular al menos que cosecha personalmente los tambaquíes, aunque en los hechos el trabajo lo hacen otros.

Desde el llano, las decisiones se vuelven sugerencias que se pueden o no tomar, pero ya no tienen carácter de cumplimiento obligatorio. En el llano le invade el terror de que los que están arriba se tienten a quedarse más tiempo, como antes hizo él mismo, y así las noches ya no son noches de descanso, sino de pesadillas por episodios que le dicen cada madrugada que quizá no vuelva nunca más a saborear los placeres del poder.