Escuchar y gobernar para todos

En cambio, la respuesta al malestar por la forma en que fue detenido ha sido la represión, con muchas señales de brutalidad policial, que el ministro de Gobierno insiste en ignorar o minimizar. Las protestas continúan y se amplían a otras regiones del país. Pero el presidente no las escucha. Se mantiene encapsulado en la Casa Grande del Pueblo, desde donde sigue echando leña al fuego.

El Gobierno no logra comprender que también son bolivianos y valen las voces de quienes piensan diferente. Solo se rodea de los dirigentes de las organizaciones sindicales afines al MAS, que se aglutinan en el llamado Pacto de Unidad. Hay que preguntarle ¿qué pretende: que el problema se va a resolver sacando gente a la calle o correteando con chicote a los que son críticos a su Gobierno? Hasta el momento no da muestras de que es capaz de gobernar para todos, lo que debería implicar que tenga la capacidad de escuchar a todos.

El problema político actual deja bajo la alfombra temas cruciales y hay quienes piensan que al Gobierno le conviene mantener la tensión social, porque no tiene respuestas para explicar la sostenida caída de las Reservas Internacionales Netas y el impacto que esto puede tener en el sistema cambiario. Quizás también porque no sabe cómo explicar que YPFB no está produciendo el gas que se necesita para abastecer a los mercados de Brasil y Argentina, y que este último país quiere acortar el contrato. Sin los ingresos que genera el gas, ¿cómo se sostiene la economía nacional?

Entretanto, el contrabando sigue expandiéndose a sus anchas, la inseguridad de la tierra es mayor por los avasalladores y por las amenazas de reversión que se lanzan desde el Ministerio de Desarrollo Rural.