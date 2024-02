Escuelas seguras para Bolivia

La corrupción en relación al modo de transferir el conocimiento y consolidar un camino de aprendizaje en el estudiantado cala profundo, porque normaliza estas conductas que se repetirán en la vida profesional y personal adulta. Esta crisis ética se puede resolver, las denuncias registradas evidencian que la población infantojuvenil está rodeada de adultos que no están sanos (Segato, Vaca, Bizama, 2021), y hasta que estos mismos adultos no asuman con seriedad su restauración de salud lo que aporten será mediocre, porque también tuvieron infancias violentadas, pues reproducen esa violencia inconsciente o conscientemente, la crisis es estructural y requiere honestidad con cada uno de nosotros mismos.

Una escuela segura en el siglo XXI (Unesco, 2015) es aquella que cuenta con psicólogas, psicopedagogos, fonoaudiólogas, filólogas, sociólogos de la educación, médicos escolares, etc. que hacen diagnósticos tempranos a profesores y estudiantes, para favorecer la enseñanza y el aprendizaje, aquella que cuenta con actividades extracurriculares y que si algún estudiante no puede financiarlas, esa escuela ofrece becas socioeconómicas familiares cruzadas (primos, hermanos, etc.) facilita el acceso a todas las oportunidades (ODS 2030, UNESCO 2016), si hay viaje de estudio y alguna familia no puede financiar ese viaje a su hija, hijo, esta escuela gestiona sus redes internas para que ningún estudiante quede excluido por motivo monetario. Una escuela segura no saca a los estudiantes de clases o del examen porque los padres no pagaron la cuota, esto está penalizado por ley (Unesco, 2015, Unicef 2012, PNUD 2021) y se puede denunciar.