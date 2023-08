Ese gran mercado para Bolivia llamado Comunidad Andina

Bolivia asumió el 4 de agosto pasado la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina (CAN) para el período 2023-2024, en sesión especial llevada a cabo en la Secretaría General de dicho bloque de integración, en Lima, Perú, en cuyo marco fue anunciado el Plan de Trabajo de nuestro país, en seis ejes: Reingeniería de la CAN, convergencia con otros bloques, integración social y cultural, reactivación de temas ambientales, lucha anti-contrabando y, promoción turística y comercial. Importantes temas, sin duda, pero ¿cuán importante es la Comunidad Andina para Bolivia, luego de más de 50 años de integración con este bloque, en función de los resultados observados?​

Muchos ponen en duda la eficacia de la integración con la Comunidad Andina, diciendo que “si no existiría la protección arancelaria” frente a terceros no nos iría tan bien, ignorando que la CAN, desde hace años, es prácticamente un bloque abierto al Mercosur, EEUU, Unión Europea y otros países, por los acuerdos de libre comercio concretados, lo que demuestra fehacientemente que el sector productivo boliviano, pese a todas las dificultades, es competitivo a la hora de conquistar mercados -no es fácil- pero lo hace.