Eso de lo que no se habla

Bolivia tiene el peor diésel de Latinoamérica; en su mayoría, es importado; en el Gobierno reconocen que sobrepasan el 70%. No voy a entrar a dar cifras de por qué no tiene sentido en lo que a este artículo respecta.

El tema es mucho más grave de lo que parece, porque, aceptemos que “el diésel más caro es el que no hay”, aunque a nombre de la invasión rusa, de la subvención y otros detalles que hacen a la economía, da la impresión de que están comprando mucho más caro de lo que compran otros países, y encima hay que considerar lo que implica traerlo hasta Bolivia. No es tema de este trabajo, tampoco, que la “logística de importación” esté sospechada de recibir un monto por camión, en base a sus capacidades de carga y, por eso no se hace de una vez, la operación de traer el producto por los ductos que hay en el país; en fin… podemos escribir sobre eso varios artículos seguidos y nos faltaría mucho, porque solo arañaríamos la corteza del problema, pero, no lo vamos a hacer; el tema, reitero, es mucho peor y ahí vamos

Bolivia importa un diésel de pésima calidad, con exceso descomunal de azufre. Si comparamos parámetros de calidad con los otros países de la zona, digamos Sudamérica hacia donde exportamos productos producidos en el país, tenemos que, mientras Chile tiene 15 ppm (partículas por millón), Perú y Colombia, 50 ppm y Ecuador 500 ppm, en nuestro país se importa y consume diésel de 5.000 ppm, dato aportado por la ADEX de Perú (Asociación de Exportadores de Perú), en carta (GEG-079-2022) dirigida el 25 de julio del año que corre, al presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de esa República, al que le expresan su preocupación por el texto del proyecto de Ley 2423/2021 que fue enviado por el presidente del Perú, José Pedro Castillo Terrones, al Congreso de su país en fecha 27 de junio en el que se lee lo siguiente: