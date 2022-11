Esperanza de reactivación económica en el feriado se esfumó para los comerciantes

Ella atribuyó la escasa venta a dos factores, por un lado, a la falta de flores naturales, ya que con cercos y bloqueos no llegaron como es normal, desde Cochabamba. La otra razón, dijo, tiene que ver con que la gente no tiene plata, situación que se acentuó con el paro.

“Estuvo pele”, dijo Silvia Aramayo sobre la venta de flores y velas en el Cementerio La Colorada. “Ahora no estamos vendiendo flores naturales porque no están llegando, y las que aparecen, o están caras, o maltratadas”, suspiró.

Según Aramayo, todos los años paga aproximadamente Bs 350 por el derecho a vender junto a ese cementerio, pero este año no fue posible porque los números no cuadraban, pero también porque no sabía si los procedimientos serían como los habituales, debido al paro. “La mayoría no hemos pagado, debido a las bajas ventas. Además, no hicimos el trámite porque no teníamos claro si nos iban a dejar vender”, explicó.