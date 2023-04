Espero estar equivocado sobre el inminente problema económico

Deseo que a mi Bolivia le vaya muy bien. Por eso, me propuse hacer opinión propositiva como boliviano y economista que ama a su patria. Sé que mis opiniones no han caído bien a muchas personas que intentan proteger la imagen personal del presidente como el “economista del milagro”. Pero más allá de lo personal, pienso en nuestra gente y en las consecuencias que sufriremos si la situación económica que estamos viviendo se convierte en una crisis.

No quiero generar zozobra en los bolivianos ni mucho menos generar inestabilidad política. Lo que quiero es generar una reacción adecuada, efectiva y oportuna por parte de mi Gobierno para que la situación difícil en la economía no se convierta en una crisis económica. Hay muchos indicadores que respaldan mi aseveración de que estamos en una “situación difícil”, como la caída de las reservas internacionales, el alto déficit fiscal, el crecimiento del gasto público en subvenciones, la desaparición o especulación del dólar, la caída de la calificación de riesgo del país; indicadores que demuestran una “situación difícil” en la economía.

Me sorprendió mucho cuando inicialmente no se reconocía la existencia de un problema y se intentó trasladar un optimismo gubernamental hacia la población que en su día a día no la está pasando bien. Luego, me volví a sorprender cuando el vicepresidente y el ministro de Economía reconocieron que no hay plata y hay dificultades en la economía. Pero me sorprendió aún más cuando, después del Gabinete Ampliado, nos dicen que todo marcha muy bien y que la opinión de quienes pensamos que hay problemas económicos solo son parte de “un plan de desestabilización”. A eso le llamo “sicosis política”, descalificando la opinión crítica cuando los síntomas nos muestran a la economía con una enfermedad que requiere cura.