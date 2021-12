Esposo de Sosa califica a Cedeño como un traidor

Escucha esta nota aquí



Llegó solo y nadie lo esperaba. Sergio Perovic, esposo de la exalcaldesa Angélica Sosa, aterrizó ayer cerca de la medianoche en el aeropuerto Viru Viru proveniente de Brasil. Se mostró sorprendido por la investigación contra su pareja y calificó como una traición la declaración que emitió Javier Cedeño, quien fue director de Recursos Humanos del municipio cruceño en la era Sosa.



Perovic dijo que existen dos caminos que seguir en este caso: el del escándalo y el de la justicia. Optará por el segundo y aseguró que de inmediato se pondrá en contacto con abogados para defenderse de las acusaciones en su contra.



“Hay dos caminos. Uno el de las redes sociales y del escándalo y de los medios, y otro es el camino de la justicia. Yo voy a colaborar con el camino de la justicia. Hay muchas cosas que se están diciendo, mi familia quedó muy preocupada. Hasta ahora no sé ni lo que yo mismo hice o de qué se me acusa. A mi señora tampoco sé, desconozco, voy a hablar con las autoridades pertinentes. Al periodismo solamente le estoy dando una respuesta, pero no tengo más que decir”, afirmó Perovic en el exterior del aeropuerto de Viru Viru.



Cedeño, en su declaración informativa, aseguró que la exalcaldesa Sosa no solo está involucrada en el tema de los ítems fantasmas, sino que también, junto con su esposo, Sergio Perovic, lideraron supuestamente una red de corrupción vinculada a contrataciones irregulares, extorsiones y favorecimientos ilícitos.



Dice que fue una ‘traición’



Perovic calificó como una “traición” la declaración de Cedeño, a quien dijo lo conocía poco y que solo tuvo contacto en actos del municipio cruceño.

“No puedo decir nada porque todo es falso, no puedo decir nada porque no sé a quién se refiere, apenas lo conozco al señor (Javier Cedeño) y no tengo ninguna declaración sobre ese tema, ni sé a qué se está refiriendo. Lo conozco (a Cedeño) y me llama la atención este grado de traición, no sé si es saña contra mi persona. Yo no le hice nada. Yo ni lo conocía, solo tuve relación a través de los eventos a los que yo acudía con mi esposa y de ahí no tiene ninguna relación ni de amistad ni de nada. Era una persona más del municipio”, relató Perovic.



Cedeño, que ahora está con detención preventiva en el penal de Palmasola, es uno de los involucrados en el caso ítems fantasmas.

“Perovic me pedía que haga cosas, él me hizo designar en la Secretaría de Espacios Públicos, reemplacé a uno (con el) que le había mandado a su esposa, Angélica Sosa, una foto de él, Perovic, saliendo de un boliche con mujeres. Sergio Perovic me dijo que trabajaba con el dueño del boliche colombiano SBC, Luna Rosa, Plan B, Plan C y otros”, declaró Cedeño.



Perovic negó esa acusación y repitió que no tenía una relación con Cedeño. El esposo de Sosa, además, admitió que fue elegido por su pareja para que sea el responsable de la agrupación política Santa Cruz para Todos (SPT) en las provincias cruceñas.



No respondió más, se excusó y se subió a un taxi. Perovic llegó a Santa Cruz de la Sierra y prometió defenderse en este caso.