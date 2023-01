La aprehensión y posterior detención del gobernador, practicadas con un ejercicio de violencia innecesaria, desproporcionada e impropia de un régimen democrático, tiene, en mi opinión, como finalidad justamente lograr que todos los ciudadanos que habitan en Bolivia, sientan que viven en ese estado de indefensión y por lo tanto que no se atreven a desafiar a quienes ejercen temporalmente el poder político desde el Gobierno nacional; en el fondo implica una acción de persecución judicial selectiva con la finalidad de que los pobladores de nuestro país renuncien al ejercicio del derecho de ciudadanía, que va más allá de votar cada cinco años y que implica el derecho a participar en el debate de los asuntos públicos y exigir rendición de cuentas a quienes gobiernan.

He leído muchos análisis en estos días sobre las causas que llevaron al Gobierno a decidir esta medida. Algunos creen que se busca descabezar a Santa Cruz, prácticamente el único factor de contrapoder y de equilibrio democrático en la actualidad; otros, que es una represalia por el paro de los 36 días a fin de que Santa Cruz no esté recurrentemente tomando medidas de protesta que puedan desestabilizar al Gobierno, sobre todo si tienen resonancia en otros departamentos; también se indica que es una forma de ganar la guerra interna en el MAS, posicionando al actual presidente frente a sus bases duras como el que pudo hacer con Santa Cruz y su principal autoridad electa, lo que Morales no pudo conseguir.