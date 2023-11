Estado disfuncional de Bolivia

Al presente la figura de Estado Plurinacional no acapara esa diversidad de visiones y opiniones, culturas y concepciones, saberes y tradiciones. El país está dividido, polarizado y energúmeno entre si mismo. Es cierto que hubo avances en inclusión y el racismo/discriminación se miran con recelo (como debe ser), pero la intolerancia ha aumentado.

Este problema está tan arraigado que va más allá de un solo gobierno o una facción de este: nos ha marcado incluso desde la República por decirlo de forma figurada. Las leyes no se han respetado y cumplido y cada vez hay más anomia institucional.

Es difícil, por no decir imposible, que 12 millones de habitantes nos pongamos de acuerdo en los diversos puntos que implican a la sociedad. Para evitar ese alto costo de transacción y de acuerdo, elegimos periódicamente a representantes para que puedan ayudarnos a que el accionar y la convivencia ciudadana en su día a día se realice en paz y de forma fluida.

Eso no ha ocurrido. A título de no alterar el mandato ciudadano los políticos en ejercicio se han atrincherado en sus posiciones con una determinación que hace que el costoso proceso de decisión de millones de personas parezca fácil.

Obviamente no creo que nuestros representantes deban dejar de lado sus principios y sus mandatos, pero también me queda claro que su rol es ayudar a resolver, no llegar a empantanar las decisiones nacionales, departamentales y municipales, además de las que implican los tres niveles.