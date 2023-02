Estalla otra pelea en el MAS, esta vez por una pregunta de Evo para ‘revocar’ a Arce

La voz del exmandatario con esa pregunta quedó registrada en un audio de menos de un minuto y se divulgó a la velocidad de una infección viral. Sucedió a una semana de los cabildos que proyectaron revocar al presidente en caso de que no se firme una amnistía para los “presos políticos”.

Evo, quien ya no tiene reuniones de coordinación con Arce, no negó la autenticidad del mensaj e, pero afirma que fue manipulado.

Evo Morales no quiso hacer más aclaraciones . Ante varias consultas periodísticas, afirmó “que en otra oportunidad” se iba a referir a ese tema y evitó hacer otros comentarios. Hizo esa declaración tras una conferencia de prensa sobre las actividades deportivas de Chapare. Pero, para ese momento, la nueva pelea al interior del MAS ya se había instalado en varios frentes.

“Si usted, Evo Morales sigue conspirando no nos va a temblar la mano para procesarlo y encarcelarlo. Hago un llamado a todas las bases del MAS y de la Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba inmediatamente sacarlo, cambiarlo al dictador Morales porque los está haciendo quedar mal ; hago un llamado a todas las bases de todo el país para sacar una resolución de expulsión”, dijo.

La diputada Deisy Choque (MAS) presentó “una acción de inconstitucionalidad abstracta” al Tribunal Constitucional para modular “el poder absoluto” que tiene Evo Morales en el partido. El documento le reconoce “un liderazgo nato” y no existen medidas cautelares ni de apelación ante las expulsión de militantes. La facción evista del partido promovió la expulsión de al menos una decena de legisladores.

“Ese fue un audio cortado, un audio malintencionado, para dañar la imagen de Evo. En esa reunión, el presidente Evo Morales (sic) estaba dando su informe de las visitas que hizo a los diferentes departamentos y provincias en Cochabamba y decía: ‘Las bases me dicen que hay mucho chantaje de que si eres luchista, que si eres choquehuanquista, van a haber obras y si no, no hay’. Cómo es posible que nuestro gobierno nos haga eso y las bases les habían dicho: ‘hasta cuándo vamos a aguantar esa humillación, hasta cuándo vamos a aguantar a Lucho’ y la respuesta de Evo siempre fue que tenemos que aguantar a nuestro hermano Lucho hasta 2025”, es decir, cuando termine su mandato constitucional.