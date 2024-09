Estamos entrando a los descuentos…

“Sólo un demente, opa o estúpido...” dicen los ganaderos benianos al responder a quienes los acusan de provocar el fuego, mientras recuerdan con ironía que no pueden incendiar el pasto con el que alimentan sus animales. Durante este tiempo, he buscado dónde están los espacios generadores de excedente económico en Bolivia y las reacciones negativas aparecen cuando nombro a Santa Cruz al asociarla con la oligarquía depredadora y única responsable de los incendios y humaredas; desconocer su calidad de generadora de excedente, receptora de la voluntad de trabajo y multiplicadora de oportunidades, por sobre una responsabilidad compartida, es impedir el debate de fondo que necesita el desarrollo nacional. En un mes, cuando la lluvia haya cumplido su trabajo, tendremos que hacer una evaluación rigurosa de los daños definiendo los compromisos para qué, en agosto del Bicentenario, ¡esto no vuelva a ocurrir! Este es un momento de disponibilidad social que ofrece posibilidades a los liderazgos para que compartan, sonrientes en medio de la incertidumbre, sus visiones de futuro.

La “Omertá” es la “ley del silencio”, norma no escrita que rige el comportamiento de los miembros de la Mafia frente a las autoridades, jueces, políticos, policías o la gente; obliga a no cooperar con ellas sea cual fuere la situación, o que más allá de las diferencias y confrontaciones que existan, no debe decirse nada que ponga en riesgo el orden construido y el “honor público” del otro. La ruptura de este principio, se paga con la muerte. Quien haya visto la película “El Padrino” sabe a qué me estoy refiriendo. Evo Morales y Lucho Arce han convivido, materialmente en el mismo cuarto, durante 14 años. Ellos saben absolutamente todo el uno del otro. Sus méritos, miserias, acuerdos, complicidades, aspiraciones, negocios... Escribí varias veces que las peleas públicas entre ellos parecían “tongo” (confrontación pactada para anular a la oposición del escenario, que lo habían logrado muy bien), pues no había ocurrido nada, todavía, que demuestre una ruptura definitiva, y una liberación de la Omertá que dejara en evidencia el patio trasero y el cuarto de las infamias. ¿Estamos por ingresar a la etapa final del “tongo” y a la liberación de la violencia entre los 2 hermanos siameses?