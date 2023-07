Este 1 de agosto se cumple el plazo para desalojar a los bomberos voluntarios

Llevan como 30 años custodiando la seguridad del Parque Industrial, pero también de la zona norte de la ciudad.



Son los bomberos voluntarios de la Fundación Solidaridad (Fundasol), que cuentan con el apoyo de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco).



Hace poco les llegó un documento notariado de parte de la Policía Boliviana, en el que se les pedía la desocupación del predio en el que actualmente tienen su cuartel.



El 1 de agosto vencerá el plazo, y ni existe un acuerdo entre las dos instituciones, ni los voluntarios de Fundasol tienen dónde irse.



La Gobernación de Santa Cruz intentó llegar a un acuerdo, haciendo el rol de mediadora en reuniones de conciliación, pero hasta la fecha no ha salido humo blanco.



Existe un proyecto



Según el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel Erick Holguín, el pedido de desocupación se debe a que se elaboró un proyecto en conjunto con la Alcaldía y la Gobernación, para construir un cuartel bombero con mejores condiciones.



Álvaro Castillo, vocero de la Junta Departamental de Bomberos Voluntarios, que aglutina a las cuadrillas de la ciudad que hacen labor ad honorem, cuestionó que se esté haciendo algo de nuevo, en vez de potenciar lo ya existente, y que facilitaría la labor de mitigación de incendios y ahorraría recursos para la ciudad.



“Obtenemos nuestros recursos de la ciudadanía, al contrario de la Policía, a la que están dando los recursos para construir algo de nuevo. Nosotros no tenemos ese apoyo”, suspiró.



Según Castillo, en los intentos de conciliación, la Gobernación, como administradora del Parque Industrial, donde se ubica el predio en disputa, invitó a las partes involucradas y se quedó en hacer un relevamiento topográfico de los predios.



El vocero de la Junta Departamental lamentó que la Policía no participara de esa reunión, lo que dificulta el avance de las negociaciones. Asimismo, recordó que Fundasol es el único grupo bomberil que cuenta con dos camiones con escala, es decir escalera para atacar desde arriba los incendios, un elemento importante en una zona de alto riesgo.



José Luis Terrazas, secretario de Justicia de la Gobernación, lamentó que la Policía no asistiera a la inspección, al levantamiento topográfico que se hizo.



Dijo que en una de las últimas reuniones, la Policía asistió con una posición un poco más radical. “Vino el coronel de los bomberos y nos dijo “sabemos que todo el manzano es de la Policía”, pero obviamente no tienen documentación que acredite lo que ellos manifiestan”, aseveró.



Asimismo, Terrazas manifestó que es imperativo dar una solución que no genere un conflicto, porque sacar a los bomberos voluntarios a la fuerza, por parte de la Policía, será muy complejo.



Terrazas explicó que la Policía se cerró con el argumento de que necesita ejecutarse el proyecto, o se perderá.



Según Terrazas, ahora la Gobernación, a nivel general, lo que debe hacer es velar porque todos esos terrenos cumplan la función para la que han sido creados, y que son de apoyo al área industrial, indistintamente de quién detenta el derecho propietario.



“Con este proyecto, la Policía pretende adecuarse y cumplir con el fin para el que fue creado el Parque Industrial. Pero evidentemente, en estos momentos, y al menos en los terrenos que tiene consolidados, la Policía no tiene una infraestructura, y el saldo de ese terreno lo utiliza para su sede social, uso que es contrario a la finalidad de los terrenos del Parque Industrial. Es un aspecto que les hicimos notar”, recalcó.



El secretario de Justicia explicó que, dentro de ese manzano, existen dos áreas que fueron cedidas a la Policía ya en la anterior gestión de la Gobernación, y por esas cesiones la Policía inscribió en Derechos Reales dos terrenos, que en su totalidad hacen unos 12 mil metros cuadrados.



Explicó que en la parte norte está la Felcn, que tiene posesión ahí. En el lado sur hay un área que también fue cedida, pero en favor de Saguapac, que sí consolidó su derecho propietario.



“Además hay un pedacito de 1.500 m2, ubicado entre la Felcn y Saguapac, ocupado por Fundasol. Casi un 70% de esa parte se sobrepone con el derecho de la Policía”, indicó Terrazas.



Se buscó la versión de los Bomberos de la Policía, pero no respondieron.