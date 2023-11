Estefany Rivero: “En mi maleta cargo sueños y muchas ganas de llevar muy en alto el nombre de Bolivia”

- ¿Cómo te has preparado para el Miss Universo?

Me preparé con clases de pasarela, maquillaje, peinado, oratoria, inglés y formulación de respuestas para posibles preguntas.

En realidad, voy a cumplir una meta más en mi vida para la cual me estuve preparando con mucha responsabilidad.

Siendo una mujer auténtica, cualidad que me caracteriza.

Camila Sanabria y Nahemi Uequin, unas reinas con todas las letras, tuvimos charlas muy largas y me llevo lo mejor de todo lo que me aconsejaron. Me dijeron que disfrute porque este es mi momento.