Estrangulaban a YPFB y se hicieron a los locos

En algo que parece una estrategia de dosis homeopática, el gobierno viene reconociendo, poco a poco, serios problemas de la economía boliviana. Pero al mismo tiempo, con un talento único sigue la escuela filosófica del despiste: “Yo no fui, fue teté”, y se deslinda de las responsabilidades que le corresponde como causante de la crisis económica.

Hace algunas semanas, el presidente Arce reconoció que los subsidios a los hidrocarburos son descomunales. Esta semana reveló la negligencia con que se trató la política hidrocarburos del país. En efecto, se supo que fue una decisión del gobierno de Morales frenar la inversión en exploración y producción de gas natural, no obstante, las curiosas alertas que daba el jefe del gabinete económico Arce Catacora. Nadie me hacía caso, confesó el padre del milagro económico degradado a cajero por el expresidente Morales. Más aún, reveló que el ministro de Hidrocarburos de la época, Luis Sánchez, era un chachon. No asistía a las reuniones del equipo económico y de gabinete donde se definía el nivel de inversión pública en el sector. Y lo más sui generis, nadie le decía nada. Fue este ministro y oceanógrafo quien reveló que Bolivia tenía un mar de gas. Arce sabía que esta era una mentira, con un pozo perforado al año esto era imposible. Nunca denunció la impostura.

En esta nueva coyuntura, el presidente actúa como Poncio Pilatos y se lava las manos con jabón patria. En la época, el corte de la inversión en exploración de gas y el total desorden en la política hidrocarburífera fueron alertados por varios profesionales del área. Ahora sabemos que el ministro Arce coincidía con estas denuncias en el círculo íntimo del poder, pero hacia afuera, en el ámbito de la opinión pública, seguía construyendo la narrativa de que la economía estaba boyante y que poseía un blindaje de tortuga diluviana.

El ministro y ahora presidente Arce sabía de la debacle que se avecinaba en el sector gas natural. En 2014 se producían 60 millones de metros cúbicos al día (MMCD), pero ahora, con suerte, llegamos a 37 millones. Hace 10 años exportábamos 6.600 millones de dólares de este energético a Brasil y Argentina e importábamos en torno de 1.139 millones de dólares de gasolina y diésel. El superávit era de 5.000 millones de dólares. La renta gasífera (Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), regalías y otros impuestos, eran de 5.489 millones de dólares.