Estructura curricular integrada en la educación

La escuela, el colegio, la universidad son las únicas instituciones en las que no se trabaja de un modo integrado, sino que cada quien va por su propio lado. Es decir, se hace exactamente al revés de lo que debería hacerse: cada profesor toma un trocito de la totalidad (asignatura) y cree que eso es lo más importante; del resto no le interesa. La repercusión es negativa en el aprendizaje estudiantil, pues no permite ni el conocimiento ni la comprensión ni la utilización cabal ni de la ciencia ni del arte, ni de la cultura, ni de la tecnología. Consiguientemente hay que dejar de hacer lo que siempre se ha hecho porque no ha funcionado.