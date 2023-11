Estudiantes, agentes de cambio

Aprovechando este ímpetu, las instituciones educativas universitarias tienen en sus manos la responsabilidad, y gran oportunidad, de promover y potenciar la mentalidad “changemakers” en sus estudiantes, de tal forma que no vean sólo problemas sino oportunidades para desarrollar investigaciones plasmadas en proyectos que se despliegan mediante trabajos en equipos multidisciplinarios coordinados entre carreras, para responder a las necesidades identificadas en la comunidad.

Así, los jóvenes, que pronto serán profesionales, aprenden siendo productivos y no sólo haciendo; como leí en el artículo “Aprender haciendo ya no es suficiente, lo importante es aprender produciendo”.

Para lograr este fin, es menester contar con docentes changemakers, que sean motivadores, inspiren a los estudiantes y apliquen pedagogía (métodos, didácticas, recursos, etc.) retadora y orientada a identificar problemas y alternativas de solución de manera colaborativa con otras disciplinas.

No podemos anhelar formar profesionales con un desempeño que demuestre estas competencias si no fue inducido a desarrollarlas durante su formación profesional. No centrarse en los contenidos, ni en “vaciar” los mismos en la mente del estudiante para que los replique en un examen, es el desafío.