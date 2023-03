Estudio del potencial hidrocarburífero 2015-2019: Bolivia 136 TCF de gas natural

En relación a la exploración, el principal desafío fue identificar el verdadero potencial hidrocarburífero de Bolivia, por primera vez en la historia, para desarrollar una planificación global en E&E, por este motivo YPFB contrató a la empresa francesa Beicip Franlab, una de las más importantes del mundo en estudios de recursos hidrocarburíferos (2014 - 2019), la cual realizó estudios técnicos en áreas exploratorias, identificó nuevos prospectos exploratorios en áreas disponibles; como conclusión de dicho trabajo, se estableció que Bolivia tiene un potencial aproximado de 136 TCF de gas natural y 16,8 billones de barriles de petróleo por descubrir (Yet to Find - por descubrir). Es importante resaltar que la época de los hidrocarburos, para nada está en su fase final, como algunos señalan, más al contrario con estos estudios, se vislumbra una nueva etapa dorada para varias décadas de gas y petróleo.

Bbbl Sub Andino Norte y llanura Beniana: 15 TCF y 5,9 Bbbl.

Sub Andino Sur y pie de monte sur: 74 TCF y 3,8 Bbbl.

El primer eslabón de la exploración es la firma de contratos petroleros, que es el compromiso de inversión por la empresa, en un bloque petrolero de interés. Con esa visión a futuro, para que continúen las actividades de exploración y desarrollo, se negoció y firmó 12 contratos de servicios petroleros ( 2015 Carohuaicho 8A, Carohuaicho 8B, Carohuaicho 8D y Oriental; 2016 Carohuaicho 8C; 2017 Aguaragüe Centro, Itacaray, Charagua y Abapó; 2018 San Telmo Norte y Astillero; 2019 Iñiguazu), con un compromiso de invertir $us 6.900 millones; asimismo, cuatro adendas (Caipipendi, Campo Camiri, Campo Guairuy y Huacareta) a los contratos de servicios petroleros, con un compromiso de inversión de $us 993 millones y cuatro cesiones de contratos de servicios petroleros (Ipati y Aquio, Tatarenda, Colpa y Caranda), con inversión comprometida de $us 442 millones.