Ética y transparencia legitiman riqueza

La pobreza no es virtud, tampoco es un alago el ser menesteroso que cause pena al dadivoso, sin embargo, es virtuoso quien se genera el sustento con trabajo, produciendo riqueza que genera bienestar a los suyos y a los que lo colaboran. La riqueza producto del trabajo y el talento es bendita a los ojos de Dios, pues el esfuerzo se premia con abundancia que se multiplican generando más riqueza. Por el contrario, quien teniendo talento no genera riqueza se le castiga por su ocio y falta de sacrificio.