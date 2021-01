Eva Copa: “No creo que me dejen volver al MAS, yo he sido muy crítica”

Escucha esta nota aquí

La expresidenta del Senado encabeza la preferencia electoral en El Alto, con un 66,4% de la intención de voto. No se siente ganadora e intensificará su campaña. Descarta volver al MAS, y denunció la existencia de un ‘grupo de selectos’ en el partido oficialista, que no dejan surgir nuevos liderazgos.

_La han descrito como un fenómeno político por su alta aceptación en las encuestas ¿Cómo lo ve usted?

He recibido la noticia con mucho optimismo y humildad. Estoy muy agradecida con mi ciudad de El Alto, que en momentos muy duros me ha acompañado y sigue acompañándome. Creo que es un reflejo de la lucha que realizamos, junto con mis colegas, desde la Asamblea Legislativa.

_Usted salió del MAS, hay quienes se preguntan si sigue teniendo el corazón azul...

Siempre voy a estar agradecida con el Movimiento al Socialismo (MAS), ahí he empezado mi carrera política. Y he estado en momentos duros (para el partido), cuando nadie quería decir “soy masista” estábamos nosotros al frente para aguantar, recuperar la democracia y la dignidad. Lamentablemente un grupo de personas del MAS, designados para la elegir las candidaturas a la urbe alteña, tomaron decisiones que no eran del agrado de la gente.

Eso ha hecho que nuestra candidatura tenga más apoyo, porque no vamos aceptar que nos impongan candidatos.

_Fuera del MAS, le saca 60% a su antiguo partido ¿A qué lo atribuye?

Me gané la confianza de población, estuve con ellos en los buenos y malos momentos. Lo que pasó en octubre de 2019, por las muertes de Senkata, ha hecho que nosotros aún estemos de luto. Hasta el día de hoy y todavía no hay culpables pero nosotros no vamos a claudicar hasta dar con los responsables.

_¿Ya se siente alcaldesa ?

No. Estos resultados me llenan de fuerza y optimismo, pero hace que redoble mi campaña no me puedo confiar en los datos. Voy a tener que ir más a las ferias. Mi campaña es muy humilde, no tengo muchos recursos, pero estoy con la gente, estoy en las ferias, voy a sus zonas, golpeo las puertas de sus casas para socializar nuestro plan.

_¿Usted cree que no está en el MAS por culpa de Evo?

No sé si es culpable. Él dice que no ha tenido nada que ver en el tema de las elecciones, pero hay un grupo selecto del MAS, que no deja que existan nuevos liderazgos, sobre todo indígenas. Como aymara me sentí, relegada e indignada, por la decisión que han tomado. Pues en su momento he luchado tanto por el MAS, he dado vida y corazón por defenderlo.

Ahora estos grupos selectos aparecen con más fuerza, no están ayudando a que el partido se fortalezca. Eso nos indigna porque en su momento todos se quedaron callaron.

_¿Volvería al MAS ?

No creo que me dejen volver al MAS, yo he sido muy crítica en las decisiones que han tomado, pero lo he hecho por mi ciudad y por mi país, porque primero hay que ser fiel con lo que uno cree.