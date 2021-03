Eva Copa: “No seremos de derecha, pero tampoco vamos a permitir imposiciones”

Escucha esta nota aquí

_¿Qué pasó con el MAS y por qué cree que no la tomaron en cuenta en la selección de candidatos?

Porque no soy de la cúpula; no soy de la rosca. No hay que confundir la lealtad con el sometimiento, estamos en un país libre y democrático, donde todos tenemos el derecho a pensar diferente y hacer escuchar lo que nosotros sentimos. Me parece que ha primado más el padrinazgo y el llunkerío.

Me pidieron que colabore en la campaña para las elecciones nacionales en diferentes lugares del país. Puedo decir que ahora sí conozco todo el país. He acompañado.

_Pero se ha visto que intentó candidatear con el MAS.

He consultado. Hablé con la gente y me han dicho ‘Eva, tú eres la candidata, tú eres’, pero llega el momento y me dicen que no. En El Alto no hubo elecciones internas, sólo una reunión entre cuatro personas que votaron por una persona y ese fue el candidato. No sé de qué democracia hablan. Los llamé y me han dicho que lo habían definido en consenso.

_En la campaña, Evo dijo que fue a todo lado y estuvo en El Alto con sus candidatos.

Es el presidente del MAS y tiene que hacerlo, pero a mí me hubiera parecido interesante que él venga a El Alto cuando retornó del país y que nos diga: ‘gracias pueblo alteño por su lucha que recuperó la democracia’.

_Las críticas han sido muy fuertes hacia usted.

Lamento mucho cuando excolegas dicen que la gente está confundida porque siguen pensando que Eva es del MAS. El Alto reúne a ciudadanos que piensan en Bolivia y que pueden tomar sus decisiones. Solitos nos paramos y defendimos la democracia, la dignidad.

El Alto es una ciudad que se deja querer con los pocos recursos que tiene. Nos esforzamos, nadie nos regaló nada. La lucha por los recursos naturales de 2003 comenzó aquí.

_¿Por ahí va su ideología?

No vamos a ser de derecha, pero tampoco vamos a permitir que otros quieran imponer.

_Será alcaldesa. ¿Cuáles serán las prioridades de su gestión una vez que asuma?

Tenemos que buscar que las organizaciones sociales se unan. No podemos permitir que las organizaciones sigan divididas. En el tema municipal hay que ver el POA, hay que ver cómo nos están dejando la Alcaldía; los créditos. Para las vacunas contra el coronavirus tenemos que trabajar en la logística para que no existan aglomeraciones y se las distribuya.

Haremos obras que sean efectivas; no voy a mentir a la gente. No voy a hacer rascacielos como la Casa Grande del Pueblo, cuando se requieren túneles para el descongestionamiento vial.

_¿Y la institucionalidad?

El cargo es circunstancial. Empezamos una gestión y termina cuando debe terminar. En ese momento debemos decir ‘gracias, he cumplido’. Los políticos tenemos que aprender a irnos con la conciencia tranquila para que nadie te señale con el dedo. Entrar por la puerta y salir bien.