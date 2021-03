Eva Copa: “Vamos a trabajar con el Gobierno”

Escucha esta nota aquí

_¿Llegó el momento de hacer sana-sana con el Gobierno y el MAS?

Hay una etapa en la campaña en la que cada uno va con su partido, pero después de eso hay que gobernar para todos, para los que votaron y no votaron. Nosotros vamos a trabajar con el Gobierno central y departamental para hacer realidad las obras que tenemos proyectadas.

_¿Siente una amenaza de Evo y el Gobierno cuando dicen que no trabajarán con opositores?

Será el pueblo el que los juzgue, si es que van a hacer eso, el pueblo es muy sabio, el pueblo será el que tome sus determinaciones.

_¿Habrá una comisión de transición?

Corresponde cuando hay un cambio de autoridades siempre tiene que haber esa comisión para poder hacer los cambios, pero primero esperaremos los resultados finales.

_¿Se ve una Eva Copa nacional?, usted hizo campaña hasta en provincias y tuvo buena acogida en esos pueblos.

Yo todavía no me veo en esa proyección, mi ciudad es muy exigente, Dios mediante tengo que tengo que enfocarme en eso.

_¿Un nuevo partido?

No tengo en mente eso todavía estoy viendo algunos temas, primero esperar los resultados, es muy prematuro pensar.

_ ¿Hay una pugna con Jallalla? No se la ve con los dirigentes de esta agrupación.

Hay una comisión jurídica que está analizando, no tengo ni información mañana (por hoy) me voy a reunir con ellos y voy a tener información.

_¿Cómo siente ese cambio de presidenta del Senado a alcaldesa de su ciudad?

Es un nuevo paso que estamos dando, es un paso de la renovación de la generación de nuevos liderazgos, vamos a gestar estos liderazgos, tienen que estar en diferentes lugares de nuestro país, porque no podemos seguir sometidos, los políticos antiguos, tradicionales deben culminar su etapa. Debemos generar una nueva generación de políticos que puedan dar iniciativas y puedan ellos captar todo el sentimiento de la gente.