Evaluación de la Gestión Pública

Esta es la evaluación importante, la que le interesa a la ciudadanía y la que debería interesar a los respectivos fiscalizadores (órganos legislativos). Sin embargo, estos y el Gobierno central en Bolivia evalúan una gestión en función de la ejecución física y presupuestaria (evaluación de resultados). Es decir, se fijan en cuánto por ciento de las acciones del plan se han ejecutado y qué porcentaje del dinero presupuestado se ha gastado pagando a los proveedores y empresas constructoras. Esto no le interesa a la ciudadanía, porque una buena ejecución no necesariamente implica que se solucionan los problemas de su realidad. Lo importante no es la ejecución del plan (que se verifica mediante la evaluación de resultados), sino la solución de los problemas (que se corrobora mediante la evaluación de impacto).

Además de esos dos tipos de evaluación, existe una tercera dedicada a garantizar que las acciones planificadas se ejecuten. Se le conoce como la evaluación de proceso. Dado que la flexibilidad es un principio característico de la planificación, los planes pueden modificarse las veces que sea necesario, aunque, para que no se abuse de esto y dar cierto orden, las normas de planificación suelen establecer un máximo de reformulados del Plan Operativo Anual (POA), lo que también se puede hacer para los planes a mediano (los a 5 años) y largo plazo (los a 25 años). De esa manera, si una acción planificada no tiene suficiente presupuesto o las cuestiones técnico-legales del terreno o del objeto de gasto no habilitan su ejecución, puede declinarse o posponerse para otro periodo de planificación. También puede ocurrir que se cuenta con recursos adicionales. Así, distintas situaciones pueden ocasionar que se excluyan, modifiquen o añadan acciones e, incluso, ajustar metas. De ese modo, un plan termina siendo siempre eficaz, garantizando su ejecución, bajo la aspiración de lograrlo en un cien por ciento. Es decir, una buena evaluación de proceso y una buena reformulación pueden ayudar a reflejar éxito en la evaluación de resultados, aunque, como ya se dijo, no necesariamente en tener éxito en la solución de los problemas de la realidad, requiriéndose para esto un buen diagnóstico situacional y un buen trazado de metas e indicadores en los objetivos del plan.