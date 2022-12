‘Evistas’ dan el visto bueno al PGE 2023 y la oposición insiste en hacer ajustes

La aprobación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 continúa en vilo. La Cámara de Diputados suspendió para el jueves el tratamiento del proyecto de ley ya que al MAS no le alcanzó el tiempo para encaminar consensos. Sin embargo, tras una larga reunión con representantes del Ministerio de Economía, los “evistas” salieron convencidos de aprobar el presupuesto. Mientras los “renovadores” no pudieron persuadir a los opositores, quienes insisten en hacer varios ajustes en favor de las regiones.

“Nos reunimos con el ministro de Economía, viceministros que nos explicaron en detalle sobre lo que contiene el Presupuesto General del Estado en relación a los programas y proyectos. Se le ha hecho sugerencias y el ministro lo ha recibido de muy buena manera. Hay una gran posibilidad (de aprobar) no creo que haya mayor dificultad. Queríamos esto, que se nos aclare y explique las dudas que teníamos en relación a proyectos. Acá no se viene a aprobar una ley tan importante en dos horas de explicación”, sostuvo el diputado Héctor Arce.

Agregó que para no incurrir en demoras en la aprobación del presupuesto de 2023, pidieron a Economía una rendición de cuentas detallada sobre la ejecución de proyectos dos días antes del tratamiento en el Legislativo. La reunión continuó pasada las 18:00 de ayer, hora en que debía reinstalarse la sesión, motivo por el que el presidente Jerges Mercado decidió suspender el debate “cinco minutos antes”, según los legisladores de Comunidad Ciudadana (CC) que quedaron molestos por ser la única bancada que se presentó en el piso 18 del edificio legislativo.

En pasillos de la Asamblea se escuchó de administrativos que Creemos posiblemente llegó a un acuerdo con el oficialismo, razón por la que no se presentó a la convocatoria.

“No hay ninguna explicación de por qué se suspendió, no es la primera vez que se suspenden sesiones en la gestión de Jerges Mercado. Nos sorprende que seamos la única bancada que haya llegado en su totalidad. Ni el MAS ni Creemos han asistido y nos parece una total falta de respeto para los parlamentarios y la población que necesita certidumbre”, manifestó la diputada de la alianza CC Samantha Nogales.

Mientras CC hacía sus descargos ante los medios de comunicación en el piso 19, tres niveles abajo se encontraban reunidos el ministro Marcelo Montenegro y 32 parlamentarios del ala “evista”. Por fuentes del MAS, se conoce que el encuentro se concretó con la única condición de que el jefe de bancada, Andrés Flores, no estuviera presente ya que no lo reconocen como autoridad y “para que vean que el dedazo de Arce no funciona”.