Evo se ha empiojado

Es, cuando menos, una penosa fotografía. No por él, sino porque es un expresidente de Bolivia. Asumió una investidura constitucional y todavía no entiende que debe respetarla. Nunca lo asimiló. Se llenó de revanchismo y jamás pudo lidiar con sus rencores personales. Fue un líder divisionista, ahuecado, que vendió una imagen de víctima eterna.

El tema de fondo es que la víctima no siempre tiene la razón, no siempre nos tiene que caer bien y no siempre merece algún tipo de elogio. Y, muchas de las veces, ni siquiera es víctima.