Evolución histórica de nuestra categoría de desarrollo

Con base a estos datos proporcionados por los mismos países al Banco Mundial se han establecido las nuevas categorías económicas, según los “niveles de ingresos” para el año fiscal 2024, que a partir de julio de 2023 rigen conforme a lo siguiente: i) Países de Ingresos Bajos - con ingreso per cápita menor a $us 1.135; ii) Países de Ingreso Medio Bajo – con ingreso per cápita entre $us 1.136 y $us. 4.465; iii) Países de Ingreso Medio Alto – con ingreso per cápita entre $us. 4.466 y $us. 13.845; iv) Países de Ingresos Altos – con ingreso per cápita mayor a $us. 13.845.