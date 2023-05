¿Evolución o involución del modelo cruceño de desarrollo?

No hay ni puede haber una definición del Modelo Cruceño de Desarrollo sencillamente porque no se trata de un objeto fijo sino de un proceso, y como todo proceso, va tomando distintas características y formas en el tiempo.

Si esto es así, entonces corresponde hacer una periodización para entender y verificar cómo este concepto ha venido cambiando en el tiempo. Me animo a proponer lo siguiente: