Examen diagnóstico a candidatos 2025

En estos meses hemos visto la pugna intensa entre dos precandidatos a la presidencia en el oficialismo. Y días atrás conocí una encuesta con al menos 13 precandidatos de la oposición. Quien sea elegido en 2025 y quiera hacer un buen gobierno tendrá que enfrentar varios retos y decisiones difíciles.



Como ciudadano me gustaría conocer qué piensan o plantean los precandidatos. Así que preparé un examen diagnóstico con algunas preguntas de calentamiento, como una práctica que suelo hacer con mis alumnos para saber cuál es su estado al empezar un curso, en este caso, una elección. La planteo como un boliviano más.



“En no más de 20 páginas responda estas preguntas y fundamente sus respuestas:



1. La elección de magistrados junto con la fuerte injerencia del Órgano Ejecutivo ha generado resultados negativos y desconfianza en la justicia. ¿Cuál es su propuesta específica al respecto? ¿Qué herramientas piensa emplear para la reforma? ¿Está dispuesto a une reforma constitucional? ¿Cómo restaurará el destruido sistema judicial? Sea específico y especifique plazos e hitos.



2. Bolivia está altamente polarizada entre al menos dos visiones de país y usted es parte de uno de los grupos que divide a la población, pero que a la vez la representa. ¿Qué medidas tomará para promover la reconciliación nacional? ¿Cómo piensa perdonar a sus enemigos políticos? ¿Está dispuesto a hacer una amnistía? Indique los pasos concretos para este plan.



3. No se conoce el estado de la educación desde 1997 y sólo se observa que los ingresos adicionales de quienes estudian son cada vez menores; es decir, la educación genera cada vez menos rentabilidad social. ¿Cómo medirá continuamente el estado de la educación y con qué herramientas? Bajo la hipótesis de que la educación está mal, ¿qué reformas plantea para mejorar la educación cuantitativa y cualitativamente? Confeccione un cronograma e identifique los pasos necesarios.



4. ¿Conoce el sistema de salud público? Si no lo conoce, sepa que se observan filas en centros de salud, faltan medicamentos e insumos y los centros hospitalarios parecen “hospitales de campaña” en tiempos de guerra. ¿Cómo piensa reformar el sistema de salud? ¿Cómo facilitará el acceso a buenos sistemas de salud? ¿Está dispuesto a liberar los sistemas públicos y permitir modalidades privadas? ¿Por qué sí o no?



5. Bolivia tiene una baja integración internacional, pocos acuerdos comerciales firmados con los países más grandes del mundo y no está predispuesta a recibir capital extranjero. ¿Cómo piensa romper el aislamiento internacional, incluyendo los países con los cuales no esté de acuerdo como Estados Unidos o, alternativamente, China? ¿Qué piensa hacer para mejorar las relaciones con los países vecinos?



6. Usted nació en una parte específica del país (Oriente u Occidente, el campo o la ciudad). ¿Conoce bien la cultura del resto del país más allá de los estereotipos? ¿Qué piensa hacer para restaurar la unidad nacional entre sus regiones y pueblos? ¿Qué plantea para hacer del país un país realmente plurinacional sin que exista una visión predominante o hegemónica? ¿Está dispuesto a fotografiarse con la Whipala y con la Flor de Patujú juntas? Explique detalladamente sus razones y explique los pasos que tomará en estos puntos.



7. Las dos visiones económicas de los últimos 50 años (estatista y privatizadora) tienen adeptos como detractores que hacen difícil erradicar una u otra visión. ¿Qué es lo bueno de cada uno de estos que plantea mantener y profundizar? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué rol jugará en cada una de esas lo privado, lo público y lo comunitario? ¿Qué piensa enmendar, corregir y desechar? ¿Está dispuesto a escuchar el análisis técnico y a emplear políticas basadas en la evidencia más allá de su ideología?



8. Bolivia atraviesa una situación económica difícil que empeora día a día ¿Cómo piensa sacar al país adelante? ¿En qué plazo? ¿Con qué resultados previstos?



No se olvide de poner nombre y firmar al final.” Suerte y éxito (por el bien del país).