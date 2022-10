Exigimos un censo el año 2023

Es curioso ver, como el gobierno en cuestión de un año, dio marcha y contramarcha, para la realización del censo 2022, que propuso inicialmente, vea usted: 1) Decreto Supremo No 4546, del 21 de Julio de 2021, decreta censo para 2022. 2) Decreto Supremo No 4697, del 13 de abril de 2022, para adquisiciones del censo 2022. 3) Decreto Supremo No 4707, del 27 de abril de 2022 para la contratación del préstamo con el BID, para el censo 2022. 4) Decreto Supremo No 4760, del 13 de Julio de 2022, fija el censo para 2024. ¿Sorprendente no?