Exjesuita fue expulsado por denunciar abusos; Iglesia pide no politizar el tema

El más reciente fue Pedro Lima, un ex integrante de la Compañía de Jesús, expulsado en 2001 por haber denunciado abusos sexuales a niños, adolescentes y novicios de esa congregación.

Adicionalmente, Lima contó a El País que sus denuncias de abuso sexual no solo salpicaban a ‘Pica’, sino a dos religiosos más: Luis Tó González y Antonio Gausset Capdevila , que, de acuerdo a sus aseveraciones, se aprovecharon de decenas de menores y de los novicios de la orden.

Por su parte, la Compañía de Jesús denunció los hechos ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), y sigue sus propias investigaciones desde abril de este año, como señala en su sitio web, donde también indica que inició otro proceso en agosto de 2022, que terminó este año, pero no detalla los resultados del mismo.

El pedido de la Iglesia

En su homilía de ayer, el arzobispo de Santa Cruz, René Leigue, dijo que todo error, todo delito, debe ser investigado, y que corresponde hacer justicia, pero pidió que no se politice el tema, “que no se estigmatice a la Iglesia, porque no son todos (los que cometieron el error, el delito)”.