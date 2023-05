Exministros de Evo Morales denuncian a titular de YPFB por supuesto daño económico al país

A su vez, la exministra Morales, denunció sobreprecios por más de $us 3.000 millones, a través de la importadora de carburantes Trafigura. Señaló que el oro que se venderá con la última ley, recientemente aprobada, se busca conseguir $us 1.100 millones, por lo que según su consideración no era necesaria esta norma si los $us 3.000 millones se hubieran destinado a fortalecer la economía y “no a la importación excesiva de carburantes que solo beneficia a unos cuantos”.