Expertos advierten riesgos en la estabilidad del tipo de cambio por caída de las Reservas Internacionales

Según el analista económico Joshua Bellott Sáenz, las RIN a finales de 2020 eran $us 5.276 millones, y en divisas $us 2.386 millones. Para el 26 de octubre de este año alcanzaron $us 3.833 millones y en divisas $us 998 millones. El último reporte del 18 de noviembre de este año, indica que las divisas suman $us 854 millones. “La pérdida a un año y 11 meses es de casi $us 1.500 millones, pese a que se tuvo un 2021 una balanza comercial positiva que alcanzó los $us 1.400 millones y un ingreso por remesas de compatriotas que viven en el exterior por un monto similar (entraron más dólares de los que salieron), pero la caída de las reservas no se detuvo”, anotó.