Expertos observan que computadoras Quipus están desactualizadas

Ronald Rodríguez, ingeniero electrónico, dijo que el procesador que tienen estos equipos es pequeño y, por lo tanto, no pueden soportar programas pesados, debido a que la media estándar que deben tener para su uso doméstico es de 2.4 GHZ de frecuencia.

“Cuando la frecuencia es de 1.3 o 1.9 GHZ son procesadores bajitos, por lo que no importa si se le coloca 8 GB de memoria RAM, porque igual ese equipo va a crear un cuello de botella y se va a volver extremadamente lento” , explicó.

Por su parte, el ingeniero de sistemas, Ramiro Medrano, coincidió en que el procesador, al ser antiguo, no está orientando para un estudiante de secundaria, debido a que ahora predomina más la multimedia, además del crecimiento del sistema operativo y software.

“La navegación va ser lenta por las limitaciones que va a tener su procesador, además de su memoria caché que no es grande, por lo que solamente funcionaría para trabajar con programas como Word y Excel”.

“Cuando salieron en ese año (2014) estaba bien, pero para nuestra actualidad son muy antiguas y lentas. Entonces es como querer comprar una computadora usada para programas actuales, por eso no va a dar y va a volver lento algunos programas que son usados por los estudiantes como el Zoom, por ejemplo”, señaló Fuentes.

“Estas licencias pueden tener un costo entre $us 100 y $us 200. No conocemos cómo se adquirieron las mismas en el proceso de manufactura, pero sí es un costo que influye. Hay alternativas de portátiles sin software y sistema operativo, como las laptops FreeDOS por ejemplo, que son más baratas por eso mismo”, indicó.