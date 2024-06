Exploración, explotación e inversión son las claves para reencauzar el sector hidrocarburífero

Se perfilan nuevas reglas para aprovechar mejor la riqueza hidrocarburífera. El Gobierno nacional trabaja en un anteproyecto de ley de hidrocarburos para actualizar y adecuar las normativas y mecanismos a los contextos actuales. La inversión en la exploración y explotación de hidrocarburos ha sido un tema crucial en la economía boliviana. Inicialmente, durante la capitalización, no se tiene certeza sobre si se realizaron exploraciones, pero sí se sabe que se presentaron cifras infladas en las reservas de Trillones de Pies Cúbicos (TCF). En 2006, se invirtieron $us 72 millones en exploración y $us 127 millones en explotación, sumando un total de $us 198 millones. Para 2014, la inversión aumentó significativamente, alcanzando $us 209 millones en exploración y $us 1.021 millones en explotación, con un total de $us 1.229 millones.

En 2023, se destinaron $us 259 millones a la exploración y $us 104 millones a la explotación, totalizando $us 364 millones. En 2024, se continúa con este camino de inversión, llevando adelante 42 proyectos exploratorios con una inversión de $us 227 millones en exploración y $us 121 millones en explotación, sumando un total de $us 398 millones. Esto da certezas de una buena inversión en exploración para reponer y crear nuevas reservas hidrocarburíferas.

Estas cifras reflejan la variabilidad en la inversión en hidrocarburos en Bolivia, influenciada por diversos factores económicos y políticos a lo largo de los años.

En 2024, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) destinará $us 363,72 millones a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, lo que representa el 67% de sus recursos de inversión específicamente. Del presupuesto de inversión programada para 2024, el mayor monto corresponde a YPFB Casa Matriz, con $us 276,79 millones (51%), mientras que las empresas filiales y subsidiarias participarán con $us 261,26 millones (48%). Además, las empresas operadoras planean invertir $us 90,90 millones (17%), según establece un boletín institucional.