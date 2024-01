Exploración: $us 159 millones previstos por YPFB alcanza para dos pozos

De acuerdo con la estatal petrolera, la inversión pública en el sector en el presente año será de $us 277 millones, de los cuales el 53%, será destinado a 22 proyectos de exploración “para revertir la curva de declinación que no fue atendida durante los anteriores gobiernos y data de 2015”.

Y es que las inversiones en exploración en Bolivia , históricamente fueron muy bajas, en comparación con las ejecutadas en la producción de hidrocarburos. Por ejemplo, en 2014, cuando los campos y megacampos gasíferos entregaban volúmenes de gas natural por encima de los 60 millones de metros cúbicos diarios (MMm3d), las inversiones en producción superaron los $us 1.000 millones y en exploración apenas sobrepasó los $us 208 millones. Según datos oficiales, en 2023 se registró un récord de inversión en exploración, con $us 324 millones entre la estatal YPFB y las operadoras privadas.

Para el analista y ex ministro de hidrocarburos, Álvaro Ríos, un pozo exploratorio en el subandino sur demanda un monto de entre $us 60 y 80 millones, por lo que consideró una inversión escasa. “Yo no estoy diciendo que YPFB está en quiebra, pero cada vez tiene menos recursos para invertir en lo que más necesitamos, que es exploración. Y el sector privado no tiene los suficientes incentivos para explorar porque preferimos importar el barril a 80 dólares y remunerar al productor local a 27 dólares, lo cual es una aberración”, manifestó.