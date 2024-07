Expocruz 2024: Un mensaje de esperanza

En un contexto marcado por la incertidumbre y los conflictos, la muestra internacional Expocruz 2024 que se realiza en septiembre emerge como una bocanada de aire fresco, un faro de esperanza que ilumina el camino hacia la reactivación económica y el desarrollo sostenible. Desde Santa Cruz, la feria multisectorial más importante de Bolivia, se envía un mensaje claro y contundente al país: unidos, trabajando con ahínco y apostando por el potencial productivo de nuestras tierras, podemos superar las adversidades y construir un futuro próspero para todos.

Este año, Expocruz se perfila como un evento de magnitud sin precedentes. Se espera la participación de más de 460.000 visitantes, 2.400 marcas (el 60% nacionales) y 120 expositores del sector agropecuario, cifras que confirman el carácter estratégico de la feria como plataforma para el intercambio comercial, la promoción de inversiones y la generación de nuevas oportunidades de negocio.

Los resultados de la versión 2023 son un claro indicio del éxito que espera a esta nueva edición. El año pasado, la feria generó $us 209,4 millones en intenciones de negocios y recibió a casi medio millón de visitantes. Este año, las expectativas son aún mayores y por ello ya empezaron las obras de refacción y ampliación. La cita empresarial genera unas 75.000 fuentes de empleo.

Expocruz 2024 no es solo una feria comercial, es un símbolo de la pujanza y el espíritu emprendedor de Santa Cruz y de toda Bolivia. Es una plataforma donde se conectan productores, empresarios, inversores y consumidores, donde se generan ideas, se concretan negocios y se abren las puertas a un futuro más próspero. Hay países como Italia e Irlanda que retornan después de varios años de ausencia a la muestra multisectorial, al igual que marcas internacionales que se relanzarán en un espacio abierto dentro del campo ferial, conscientes de que la conexión con el público es importante en estos encuentros.

En un momento en que el país necesita imperiosamente reactivar su economía, la feria se convierte en un catalizador fundamental. No solo generará un impacto económico inmediato, sino que también servirá para fortalecer la imagen de Bolivia como un destino atractivo para la inversión y el comercio internacional. La exhibición internacional, que se celebrará del 20 al 29 de septiembre en Santa Cruz de la Sierra, se perfila como un evento de gran magnitud y relevancia para la reactivación económica del país. Hasta la fecha, han confirmado su presencia las 35 misiones internacionales.

Asimismo, es importante destacar la labor titánica de Fexpocruz, la organización detrás de Expocruz y otras ferias especializadas, por su compromiso con el desarrollo del país. Así también las empresas, emprendedores y artesanos que participarán en la feria, quienes con su esfuerzo y dedicación contribuyen al éxito de este evento, generando nuevos negocios y fuentes de empleo.

El mensaje que emana de Expocruz 2024 es claro: la unidad, el trabajo duro y la apuesta por el desarrollo productivo son las claves para superar las dificultades actuales y construir un futuro mejor para Bolivia. Desde Santa Cruz, la feria invita a todo el país a unirse en este esfuerzo común, a creer en el potencial de nuestra tierra y a trabajar juntos por un futuro más próspero y sostenible.