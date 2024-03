Exportaciones de gas natural en 2023 caen un 30%, habrá merma en el IDH

Caen las exportaciones de gas natural en Bolivia. La estatal Yacimientos Petrolífero Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que las exportaciones, en valor, llegaron durante 2023 a los $us 2.387 millones. La cifra representa una caída de un 30%, con relación al 2022.

Mediante un comunicado la estatal, informó que entre enero y diciembre de 2023, se facturó unos $us 2.387 millones por la venta de gas natural a Brasil, Argentina y al mercado interno, es decir, $us 1.013 millones menos en relación con 2022, cuando las exportaciones generaron $us 3.400 millones.