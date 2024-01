Exportaciones no tradicionales son el 52%, la del gas representa un 19%

El desempeño del comercio internacional boliviano durante la gestión 2023 presenta la consolidación de las exportaciones no tradicionales y el repliegue cada vez más notorio de las ventas tradicionales, en particular la de los hidrocarburos (gas natural).

En cuanto a la balanza comercial, el viceministro explicó que si bien en 2023 se registró un déficit de $us 177 millones, entre enero y octubre de 2022 se alcanzó un superávit de $us 2.106 millones y en 2021, $us 1.594 millones de superávit.

En cuanto al desempeño exportador, Germán Molina, analista económico, sostuvo que se debe ser cauto con las cifras que presenta el Gobierno, pues si bien hay un “desmarque” de las exportaciones no tradicionales esto se debe más a la iniciativa privada que a la gestión gubernamental que aún mantiene los cupos de exportación, cuando hoy más que nunca hace falta que el sector privado no tenga ataduras y haga lo que mejor sabe hacer producir y generar excedentes para su exportación”.

“Así en 2022 de los más de $us 13.000 millones, unos $us 3.872 millones correspondieron a las ventas no tradicionales, un crecimiento del 42,5 % respecto a 2021. Así, la exportación de soya y sus derivados generaron $us 2.200 millones, lo que fue un crecimiento del 62%”, indicó Molina.