Exportaciones, precios de la soya y sus derivados caen un 20 y 42,5%

Otro de lo productos que está cotizando a la baja es el aceite de soya. Según datos del Banco Mundial, en junio de 2023 los precios fueron superiores a $us 1.000 por tonelada. “Sin embargo, el mismo periodo de tiempo -junio- de 2022 fue más de $us 1.700 la tonelada métrica, teniendo una caída del 42.5%”, dijo Peña.

Mientras que la harina de soya, a junio 2023 se cotiza en $us 492 la tonelada, pero en junio de 2022 se cotizaba $us 528. “Tuvo una caída no muy amplia, pero al igual un decrecimiento del 7%. Si hablamos del aceite de girasol, según también el Banco Mundial, en junio del 2023 el precio internacional estaba en más de $us 900 la tonelada métrica y en junio del 2022 estaba en más de 1.884 dólares la tonelada métrica, teniendo una disminución del 52% en el tema de precios internacionales”, agrega Peña.