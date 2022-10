Exportadores estiman en $us 900.000 los daños por bloqueo en carretera a Argentina

En su cuarto día de bloqueo de la carretera hacia el sur (Argentina), más de tres kilómetros de vehículos se encontraban detenidos. Había camiones, cisternas con combustible, buses de pasajeros, vagonetas, autos y motos. Formaban kilométricas filas hasta las 20:00, hora en la que se determinó un cuarto intermedio hasta la medianoche. Los exportadores estiman en $us 900.000 las pérdidas por los cuatro días.

Desde la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) indicaron que este tipo de medidas afectan la logística del transporte debido a que las unidades al estar paradas no cumplen los tiempos de entrega y pueden ser sancionadas por los atrasos.

Danilo Velasco, presidente de la Caneb, explicó que la ruta Santa Cruz-Argentina, es un tramo muy dinámico donde se transporta principalmente alimentos, combustible e insumos para la construcción, a tiempo de calcular que por día parado hay un daño que supera los $us 300.000, por lo que en tres días son $us 900.000.

“Por sus falsas acusaciones, el señor Rojas ya no cuenta con nuestra credibilidad. Por eso pedimos que ‘bajen’ otras autoridades con poder de decisión. Mientras eso no pase el bloqueo es indefinido y ya no habrá cuartos intermedios (dejar pasar a las movilidades por un tiempo determinado)”, sostuvo Quiroga.