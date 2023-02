Extraños y racistas

¿Qué es lo contrario de extraño?, lo confiable. Extraño también ostenta la acepción relativa al que vive o está en un lugar donde no es vecino o donde no ha nacido, ahora, el forastero con las intensas corrientes de refugiados sobre todo de África, Medio Oriente y Asia es objeto de discriminación y racismo y, los racistas son extraños igualmente porque saben menos de lo que debían acumular como conocimiento.

¿Por qué los racistas consideran la diferenciación de color como algo inferior y despreciable?, los racistas no comprenden o mejor no quieren hacerlo para no vivir en un mundo equilibrado que estima la integración y en ese desequilibrio los racistas siempre serán extraños mientras se aíslen aunque nieguen su proclividad a ese desencuentro entre humanos que pugnan por la igualdad y el destierro de prejuicios.