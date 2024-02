Fabiana Valdivia: “Cantaba en los micros, pero no pedía monedas, solo quería su apoyo”

Hace nueve meses Fabiana Valdivia (20), agarró un pequeño parlante, hizo parar la línea de micro 79 y así comenzó a escribir su historia con la música.



No tuvo vergüenza, más pudieron sus ganas de salir adelante y lo consiguió. Ella no buscaba que le den monedas, solo que le regalen aplausos y que la escuchen cantar.

Los meses pasaron a bordo de un transporte público, y el día de hoy puede decir que logró su objetivo.

Fabi -como le dicen de cariño- ya grabó su primer canción y videoclip, que ya son tendencia en redes sociales este 2024. Espera lanzar siete canciones y confiesa que sueña con cantar junto a Luis Vega.

- ¿Hace cuánto tiempo que cantas y de dónde heredaste este gusto?

Canto desde mis cuatro añitos, pero ya de manera profesional desde mis 15. El gusto por el canto viene de parte de mi familia materna, a la mayoría de mis tíos les gusta cantar.

- ¿Por qué decidiste subir a los micros a cantar?

Realmente quien me dio la idea de subir a los micros fue mi amigo y profesor de canto Cristian Cayo. Él ha sido mi coach de canto durante varios años y hoy es mi manager, un día pensábamos como poder ganarnos al público y que llegaran a conocerme y le conté que de niña mi mamá me hacía cantar en el micro de camino a su trabajo. Yo hablaba mucho y la manera de callarme un poco era que cante (risas), así fue que diseñamos el proyecto Micromusic.

- ¿En qué líneas cantabas?

El primer micro al que subí a cantar fue la línea 79, pero me he llegado a subir a más de 40 líneas de micro y subía en aleatorio. No escogía. Subía al que pasara delante de mí.

- ¿Qué canciones cantabas?

Las canciones eran covers, temas de Selena Quintanilla o Gilda, casi todas cumbias.

- ¿La gente te apoyaba?

Gracias a Dios, sí. Pude notar el cariño de la gente, al principio cada vez que subía como que me ignoraban. Pensaban tal vez que les pediría monedas, pero luego cantaba y volteaban a verme y escucharme y les decía que solo busco eso, que no les venía a pedir monedas; solo su apoyo.

- ¿Cuánto tiempo cantas en el transporte público?

Serán nueve meses desde que subí al primer micro a cantar.

- ¿Cómo es que llega el gran paso y subís a los escenarios?

El paso a los escenarios se da cuando el público empezó a apoyarme en las redes sociales, y me pedían verme cantar en eventos, y pues así me llegan a contratar, pero fue el público el que me llevó a ese paso.

- ¿Ya grabaste algún videoclip?

Acabamos de grabar mi primer videoclip. Es mi primera canción inédita, el autor de la letra de la canción es Luis Vega, y hoy las personas ya la hicieron viral. Gracias a Dios les gustó mucho.

- No cualquiera se sube a un micro a cantar, ¿te consideras valiente?

Me costó mucho, porque a pesar de que tenía claro mi objetivo hubo días en los que me bajoneada mucho, con comentarios de personas que me decían que no lo iba a lograr, que solo perdía mi tiempo, que soy flaca, plana y petisa. Pero no me rendí porque mi pasión fue más grande, y hoy sigo así más firme que nunca. Entendí que si amas lo que haces y te vuelves disciplinado todo es posible. Me considero alguien que ha logrado ser valiente.

- ¿Qué se viene para el 2024?

Este año se vienen siete canciones mías, y lograr consagrarme en todo mi país, como una artista y que se sientan orgullosas todas las personas que me apoyaron desde el día uno.

- Esta experiencia ¿qué enseñanza te dejó?

Cantar en lo micros me enseñó a conocer más de cara al público, y entendí que hay apoyo, que tienes que demostrar mucha pasión y; si te creen, ya los ganaste.

- Empezaste de abajo ¿cuesta llegar a la cima?

No es fácil, pero tampoco es imposible. Siempre se valora más cuando te cuesta, a mí me costó, pero hoy me siento muy orgullosa de demostrarme, y demostrar que Bolivia tiene talento.

- ¿Cuál ha sido la clave de tu éxito?

La constancia y la disciplina sin duda. Esto es algo que mi mamá me enseñó, de nada sirve ser talentoso y si no se tiene constancia y disciplina, no llegas a ninguna parte.

- ¿Con qué famoso local te gustaría cantar?

Me encantaría cantar con Luis Vega e internacional sería un sueño con Carin León.