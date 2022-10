Fallas en el sistema agravan la saturación hospitalariay el calvario por las fichas

Susana, de 65 años, llegó con la pierna hinchada. Estuvo durante horas quejándose de dolor, sentada en los sillones de metal que hay en el pasillo del San Juan de Dios. Su caso no era de urgencia para los médicos, pero sí para sus familiares que reclamaban porque en la consulta externa le programaron una cita para el 20 octubre, siendo que ella ya no soportaba el dolor. “Esto es increíble, no puede ser que esté sentada en un sillón sin comodidad. No sabemos hasta cuándo va a estar así porque no hay dónde internarla”, se lamenta su hijo.